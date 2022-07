“Dentro una donna incinta”: proposta scandalo al GF Vip, è tutto vero (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si accende il clima intorno alla prossima edizione del GF Vip a causa di alcune scottanti rivelazioni arrivate in queste ore: proposta shock Lo studio del Grande Fratello Vip (screenshot GF Vip)Subito dopo la pausa estiva, prenderà il via una nuova stagione televisiva. Per quanto riguarda la Mediaset ci sarà ancora spazio per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il noto conduttore sta facendo le sue prime scelte sul cast da coinvolgere e da far quindi entrare nella casa più spiata d’Italia. In attesa di capire chi saranno i prossimi concorrenti, sono state invece già fatte le scelte sulle prossime opinioniste che saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Seconda esperienza nello studio del reality per la moglie di Paolo Bonolis che ha rivelato di una proposta shock fatta agli autori. GF Vip, la proposta di Sonia Bruganelli: ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si accende il clima intorno alla prossima edizione del GF Vip a causa di alcune scottanti rivelazioni arrivate in queste ore:shock Lo studio del Grande Fratello Vip (screenshot GF Vip)Subito dopo la pausa estiva, prenderà il via una nuova stagione televisiva. Per quanto riguarda la Mediaset ci sarà ancora spazio per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il noto conduttore sta facendo le sue prime scelte sul cast da coinvolgere e da far quindi entrare nella casa più spiata d’Italia. In attesa di capire chi saranno i prossimi concorrenti, sono state invece già fatte le scelte sulle prossime opinioniste che saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Seconda esperienza nello studio del reality per la moglie di Paolo Bonolis che ha rivelato di unashock fatta agli autori. GF Vip, ladi Sonia Bruganelli: ...

Pubblicità

gippu1 : 7) E' in quel momento che milioni di italiani (ri)scoprono quant'è diabolico il calcio. Non abbiamo ancora finito d… - matteosalvinimi : Firenze, tentano di incendiare la porta della sede della Lega con dentro una quindicina di persone! La mia solidari… - enricoruggeri : Una meravigliosa poesia di Giancarlo Bigazzi. Una canzone che mi toccò dentro, in un Festival che ricordo bene. Tro… - joannawater13 : @about_goldrush Sara, scriviamo una Fanfiction su Taylor, Joe, e ci metterei dentro anche Harry, Tom e Jakegillecoso. - ilpochito : @Matteleme questi se trovano qualche africano in cella finiscono dentro una bara -