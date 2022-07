CorSport: Dybala non resterà senza squadra, deve solo abbassare le sue pretese (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport Marco Evangelisti scrive di Paulo Dybala, rimasto senza squadra. L’argentino ha fatto la sua scelta mesi fa, quando ha lasciato la Juventus. “Non gli stavano bene le esitazioni della Juventus nel concedergli un contratto all’altezza delle sue illusioni, della visione del mondo aurea e prospera tipica di chi ha trovato lavoro nel calcio di vertice, delle magnifiche sorti e progressive che chi cura i suoi interessi evidentemente gli annunciava. Come se il mondo non fosse cambiato già da prima della pandemia e non continuasse a cambiare moderandosi, aggiustandosi”. Ora Dybala si trova senza squadra. Marotta ieri ha detto che l’argentino è stato un’opportunità, ma che l’Inter sta bene così, in attacco. “Non un taglio definitivo, più che altro un avvertimento: ci ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport Marco Evangelisti scrive di Paulo, rimasto. L’argentino ha fatto la sua scelta mesi fa, quando ha lasciato la Juventus. “Non gli stavano bene le esitazioni della Juventus nel concedergli un contratto all’altezza delle sue illusioni, della visione del mondo aurea e prospera tipica di chi ha trovato lavoro nel calcio di vertice, delle magnifiche sorti e progressive che chi cura i suoi interessi evidentemente gli annunciava. Come se il mondo non fosse cambiato già da prima della pandemia e non continuasse a cambiare moderandosi, aggiustandosi”. Orasi trova. Marotta ieri ha detto che l’argentino è stato un’opportunità, ma che l’Inter sta bene così, in attacco. “Non un taglio definitivo, più che altro un avvertimento: ci ...

