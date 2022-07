CineGiornate di Riccione | dal sequel di Dirty Dancing al prequel di Hunger Games | le saghe più popolari tornano in sala

Pubblicità

LeoneFilmGroup : RT @lotusproduzioni: Direttamente da #Cinè - Le giornate estive di #Cinema che si tengono a #Riccione, ecco una serie di novità che grazie… - lotusproduzioni : Direttamente da #Cinè - Le giornate estive di #Cinema che si tengono a #Riccione, ecco una serie di novità che graz… - VertigoSAS : @VertigoSAS associato a @ERGOResearch riuniti nell'ambito del Cinegiornate di Riccione per 1 tavola rotonda sullo s… - GianpieraA : RT @ninazilli: #cinegiornate oggi a Riccione vi racconto di Lucia, la barista de “La California”, un piccolo ruolo che ho interpretato nel… - pabaldini : ?????? #MarilynMagazine #MM @Corriere @pabaldini ?????? Film italiani sulla rampa di lancio @cinegiornate Riccione ??… -

di, Toni Servillo: 'Che piacere lavorare con Ficarra e Picone' Uno dei listini più interessanti appena presentati è firmato da Notorious per festeggiare i dieci anni di attività ...Il ritorno in sala promette una stagione di meraviglie, almeno stando alle promesse e alle premesse di Cinè, le Giornate professionali di cinema di(5 - 8 luglio), l'evento annuale di presentazione dei maggiori titoli attesi al cinema. È Medusa una delle società con i progetti italiani di maggior impatto, tra cui spicca la nuova fatica ...È il trend lanciato a Cinè, le Giornate professionali di Cinema di Riccione (5-8 luglio), l’appuntamento che anticipa il prossimo semestre in sala. CineGiornate di Riccione, Toni Servillo: «Che ...Il ritorno in sala promette una stagione di meraviglie, almeno stando alle promesse e alle premesse di Cinè, le Giornate professionali di cinema ...