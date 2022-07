Atletica, chi è Mattia Furlani: fenomeno tra salto in alto e lungo. Presto servirà una scelta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Mattia Furlani è il grande nome nuovo dell’Atletica leggera. Il 17enne ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei Under 18, ma a fare rumore non è soltanto il trionfo in una rassegna continentale giovanile ma la misura con cui si è imposto a Gerusalemme. Il laziale è infatti volato a 8.04 metri, diventando il primo italiano a superare la fatidica barriera degli otto metri prima di compiere i 18 anni. Un sigillo da minorenne davvero rimarchevole, valso anche il record europeo allievi e un sensibile ritocco al primato nazionale di categoria che egli stessi aveva siglato tre settimane fa a Milano (7.87, tolse il record ad Andrew Howe). Stiamo parlando di una grande promessa, un ragazzo che sembra avere tutte le caratteristiche per esplodere anche tra i grandi in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022)è il grande nome nuovo dell’leggera. Il 17enne ha conquistato la medaglia d’oro nelinagli Europei Under 18, ma a fare rumore non è soltanto il trionfo in una rassegna continentale giovanile ma la misura con cui si è imposto a Gerusalemme. Il laziale è infatti volato a 8.04 metri, diventando il primo italiano a superare la fatidica barriera degli otto metri prima di compiere i 18 anni. Un sigillo da minorenne davvero rimarchevole, valso anche il record europeo allievi e un sensibile ritocco al primato nazionale di categoria che egli stessi aveva siglato tre settimane fa a Milano (7.87, tolse il record ad Andrew Howe). Stiamo parlando di una grande promessa, un ragazzo che sembra avere tutte le caratteristiche per esplodere anche tra i grandi in ...

Pubblicità

OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: Gara di atletica leggera. 'Papà, chi ha vinto?' 'Quello con il fazzoletto rosso.' 'Ma quello non è un fazzoletto, è la l… - anxstennisboy : Premetto che non so se guarirà in tempo, ma per Berrettini non avrebbe più senso chiedere una WC per Newport piutto… - OpenGDB : @Milestemplaris @MarcoAMunno C'è un altro particolare: se non avesse giocato a calcio ad alti livelli forse non avr… - valegianita05 : @sonia_m897 @juventusfc Forse mi sono spiegato male io: dare giorni in più ai nazionali è la normalità, come succed… - Staschiscio : @pap1pap sempre come impressione personale, non sono affatto convinto della fisicità di Dybala, chi ha fatto atleti… -