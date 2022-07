Anche tu ti addormenti con la TV accesa? Ecco perché non dovresti farlo mai più

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tantissime persone si addormentano con la TV. C’è chi dimentica di spegnerla e chi cede al sonno mentre la guarda… e poi c’èchi non la smorza proprio scientemente,pensa che il rumore e le immagini di sottofondo pssano conciliargli il sonno. Eppure, avvertono neurologi ed esperti vari, sarebbe meglio spegnerla prima di coricarsi. Sapete per quale motivo? Be’, in realtà non ce n’è soltanto uno… Non dormire mai più con la TV: potresti pentirmene (Pixabay) – www.curiosauro.itè sconsigliabile dormire con la tvLa TVdi notte, come ogni altro dispositivo elettronico che emette luci e suoni, influisce sulla qualità del nostro sonno. A livello fisico, la luce blu di TV, monitor e telefonini può inibire la produzione di ...