A Taranto la Cina va in porto. Dettagli (e dubbi) sull’accordo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Comune di Taranto ha sottoscritto l’accordo di programma che darà attuazione all’insediamento di Ferretti Group, azienda leader nel mondo nella costruzione di barche di lusso e controllata dalla società statale cinese Weichai, nell’area “ex yard Belleli”. A metà aprile era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Cipess (il Comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) che ha messo a disposizione 42 milioni dei fondi del Contratto istituzionale di sviluppo sbloccando di fatto il progetto di riqualificazione dell’area, un territorio sulla costa ionica, a ridosso della statale 106 e vicino al porto di Taranto. Qui Ferretti e la parte pubblica (Stato e Regione Puglia) porteranno avanti un progetto da più di 200 milioni di euro, per l’insediamento di un cantiere navale per la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Comune diha sottoscritto l’accordo di programma che darà attuazione all’insediamento di Ferretti Group, azienda leader nel mondo nella costruzione di barche di lusso e controllata dalla società statale cinese Weichai, nell’area “ex yard Belleli”. A metà aprile era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Cipess (il Comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) che ha messo a disposizione 42 milioni dei fondi del Contratto istituzionale di sviluppo sbloccando di fatto il progetto di riqualificazione dell’area, un territorio sulla costa ionica, a ridosso della statale 106 e vicino aldi. Qui Ferretti e la parte pubblica (Stato e Regione Puglia) porteranno avanti un progetto da più di 200 milioni di euro, per l’insediamento di un cantiere navale per la ...

