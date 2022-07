A Sorrento il Comune vieta di circolare a torso nudo o in costume da bagno (Di mercoledì 6 luglio 2022) commenta A Sorrento è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno . E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal sindaco, Massimo Coppola , per arginare, si legge nel documento, 'un malcostume ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 luglio 2022) commenta Atoo inda. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal sindaco, Massimo Coppola , per arginare, si legge nel documento, 'un mal...

Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: A Sorrento il Comune vieta di circolare a torso nudo o in costume #massimocoppola #sindaco #sorrento - Guglielmo_61 : RT @MediasetTgcom24: A Sorrento il Comune vieta di circolare a torso nudo o in costume #massimocoppola #sindaco #sorrento - comunesorrento : Un concerto omaggio ad Ennio Morricone, a due anni dalla scomparsa, quello in programma per venerdì 8 luglio, alle… - MediasetTgcom24 : A Sorrento il Comune vieta di circolare a torso nudo o in costume #massimocoppola #sindaco #sorrento - anna21430786 : RT @MediasetTgcom24: A Sorrento il Comune vieta di circolare a turso nudo o in costume #massimocoppola #sindaco #sorrento -