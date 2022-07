Wimbledon Jr: Pedone si ferma al secondo turno (Di martedì 5 luglio 2022) La 17enne palermitana esce di scena dagli "Junior Championships", torneo di categoria Grade A in corso sui campi in erba inglesi, sconfitta dall'olandese Nijkamp Leggi su federtennis (Di martedì 5 luglio 2022) La 17enne palermitana esce di scena dagli "Junior Championships", torneo di categoria Grade A in corso sui campi in erba inglesi, sconfitta dall'olandese Nijkamp

