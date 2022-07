Uno scambio di battute tra Alessandro Di Battista e Arturo Scotto. Un po’ per gioco, un po’ per Putin (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Giochiamo. Anzi: immaginiamo, in tempi di Wimbledon, una partita a tennis lungo l’asse Mosca-Napoli. Batte, sotto l’ombra del Cremlino dove è inviato speciale de Il Fatto Quotidiano, Alessandro Di Battista. Risponde, nella sala consiliare di Santa Maria la Nova a Napoli, a due passi dalla tomba di Dracula, Arturo Scotto, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno, il partito del ministro Roberto Speranza ma soprattutto di Pierluigi Bersani. Il quale, coi grillini, sembra stare sempre al gioco. E allora. Stamattina Il Fatto ha pubblicato la prima parte del reportage da Mosca del suo inviato d’eccezione. Nel pomeriggio, Articolo Uno di Napoli ha convocato nella sede dell’ex Provincia un po’ di centrosinistra sparso: Roberta Gaeta di Demos, Marco Sarracino ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Giochiamo. Anzi: immaginiamo, in tempi di Wimbledon, una partita a tennis lungo l’asse Mosca-Napoli. Batte, sotto l’ombra del Cremlino dove è inviato speciale de Il Fatto Quotidiano,Di. Risponde, nella sala consiliare di Santa Maria la Nova a Napoli, a due passi dalla tomba di Dracula,, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno, il partito del ministro Roberto Speranza ma soprattutto di Pierluigi Bersani. Il quale, coi grillini, sembra stare sempre al. E allora. Stamattina Il Fatto ha pubblicato la prima parte del reportage da Mosca del suo inviato d’eccezione. Nel pomeriggio, Articolo Uno di Napoli ha convocato nella sede dell’ex Provincia un po’ di centrosinistra sparso: Roberta Gaeta di Demos, Marco Sarracino ...

