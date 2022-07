Un escursionista è disperso da domenica nella Valgrande

Leggi su agi

(Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Non ci sono ancora notizie dell'36enne proveniente dalla Svizzera Tedescanel parco Nazionale delladasera. Lunedì è stata una lunga giornata di perlustrazioni, sono stati battuti i sentieri che dalla Bocchetta di Campo portano a Cicogna e fuori valle, impiegando squadre del soccorso alpino civile e del Sagf, Carabinieri Forestali e Vigili del fuoco. Per i sorvoli è stato utilizzato l'elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa. L'uomo, che era attesopomeriggio da un compagno alla stazione ferroviaria di Verbania Fondotoce dove non è mai arrivato, aveva pernottatonotte tra sabato sual bivacco Bocchetta di Campo, poi se ne sono perse le tracce.