Ultime Notizie – Marmolada | Farina Ania | “Dotare l’Italia di un sistema misto sui rischi catastrofali”

"Mi stringo alle famiglie delle vittime nel cordoglio" per la tragedia della Marmolada e l'incidente rende "evidente che occorre Dotare l'Italia di un sistema misto di gestione dei rischi catastrofali, in analogia con quanto si riscontra all'estero, in modo da accrescere la resilienza di cittadini e imprese di fronte a eventi avversi in fortissimo aumento". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, nel corso della sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione. "Si tratta forse dell'ultima finestra di opportunità – ha detto ancora – per allinearsi ai migliori standard internazionali, riducendo la vulnerabilità del nostro territorio che frena le possibilità di crescita e rischia di far aumentare le ...

