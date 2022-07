Tromba d’aria a Cremona: il tetto di una casa si schianta su un’auto – Il video (Di martedì 5 luglio 2022) Un forte temporale si è abbattuto, verso sera, su Cremona e parte della provincia. Sono cadute decine di piante, diversi tetti sono stati letteralmente sradicati e molte tettoie divelte. Non risultano feriti al momento. In un filmato pubblicato su Twitter si vede la copertura di un palazzo spazzata via dal vento in via Bergamo. Altre due auto sono state colpite da rami che sono schiantati al suolo in via Ippocastani e via Fulcheria. I vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente anche con le pompe idrovore a liberare sottopassi e scantinati allagati. Il conteggio dei danni richiederà tempo, ma si è certi che sono pesanti tra auto danneggiate o schiacciate, abitazioni lesionate e cantieri devastati da pioggia e raffiche di vento. video da: Twitter Leggi anche: Maltempo a Cortina, il vento scoperchia il ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Un forte temporale si è abbattuto, verso sera, sue parte della provincia. Sono cadute decine di piante, diversi tetti sono stati letteralmente sradicati e molteie divelte. Non risultano feriti al momento. In un filmato pubblicato su Twitter si vede la copertura di un palazzo spazzata via dal vento in via Bergamo. Altre due auto sono state colpite da rami che sonoti al suolo in via Ippocastani e via Fulcheria. I vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente anche con le pompe idrovore a liberare sottopassi e scantinati allagati. Il conteggio dei danni richiederà tempo, ma si è certi che sono pesanti tra auto danneggiate o schiacciate, abitazioni lesionate e cantieri devastati da pioggia e raffiche di vento.da: Twitter Leggi anche: Maltempo a Cortina, il vento scoperchia il ...

