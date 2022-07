Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard | “Avevo una buona occasione per scattare | ma 8” non avrebbero cambiato nulla”

(Di martedì 5 luglio 2022) Vittoria roboante quella colta da Wout Van Aert sulle strade delde. Grazie ad una fucilata clamorosa sull’ultima asperità di giornata il belga ha fatto sua la quarta tappa precedendo di 8” gli sprinter regolati da Jasper Philipsen. Impeccabile il lavoro della Jumbo-Visma nei chilometri conclusivi. Si è aperto anche un piccolo spiraglio per guadagnare terreno in classifica su Tadej Pogacar, rivale più temuto dai “Calabroni”, maha preferito non seguire il compagno di squadra nel tramo finale. Secondo le dichiarazioni del danese, raccolte da Spaziociclismo, il gioco non valeva la candela: “Stavo bene e poteva essere unaper partire, ma alla fine Wout è riuscito a vincere e 8 secondi non...

