Tassonomia, mercoledì il voto a Strasburgo. E Kiev scrive al Parlamento Ue: “Sì a gas e nucleare per non ostacolare la ricostruzione” (Di martedì 5 luglio 2022) A un giorno dal voto dell’aula di Strasburgo, Kiev interviene a gamba tesa in favore del gas e del nucleare nel dibattito in corso sulla Tassonomia verde, la lista delle attività economiche che secondo la Ue sono sostenibili dal punto di vista ambientale. mercoledì mattina il Parlamento europeo è chiamato a votare la risoluzione di rigetto della proposta della Commissione, che include appunto la fonte fossile e l’atomo tra le fonti energetiche utili alla transizione ecologica e candidate ad avere l’etichetta Ue per gli investimenti verdi. Per il via libera dell’Aula serve la maggioranza assoluta, ovvero 353 eurodeputati. A scompigliare le carte è arrivata una lettera del governo ucraino firmata del ministro dell’Energia German Galushenko: la missiva, diretta alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) A un giorno daldell’aula diinterviene a gamba tesa in favore del gas e delnel dibattito in corso sullaverde, la lista delle attività economiche che secondo la Ue sono sostenibili dal punto di vista ambientale.mattina ileuropeo è chiamato a votare la risoluzione di rigetto della proposta della Commissione, che include appunto la fonte fossile e l’atomo tra le fonti energetiche utili alla transizione ecologica e candidate ad avere l’etichetta Ue per gli investimenti verdi. Per il via libera dell’Aula serve la maggioranza assoluta, ovvero 353 eurodeputati. A scompigliare le carte è arrivata una lettera del governo ucraino firmata del ministro dell’Energia German Galushenko: la missiva, diretta alla ...

