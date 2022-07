‘Storie al femminile ospita Daniela Pastore e Tonino Scala (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOgliastro Cilento (Sa) – Con un nuovo appuntamento, al Palazzo della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento, prosegue il cammino di Storie al femminile, il ciclo di incontri dedicato alla scena autorale in rosa. Storie di rinascita e di cambiamento, dove le donne sono assolute protagoniste di saggi e romanzi molto spesso ambientati nell’entroterra cilentano. A partire dalle 19 di sabato 9 luglio, il giornalista Alfonso Sarno presenterà Terra, aspettami! Il felice ritorno al futuro, il nuovo libro scritto a quattro mani da Daniela Pastore e Tonino Scala, per Gutenberg edizioni. Una moderna storia ecologista che narra di una famiglia milanese che decide di cambiare vita e di trasferirsi in Cilento. La casa paterna e la comunità che avevano lasciato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOgliastro Cilento (Sa) – Con un nuovo appuntamento, al Palazzo della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento, prosegue il cammino di Storie al, il ciclo di incontri dedicato alla scena autorale in rosa. Storie di rinascita e di cambiamento, dove le donne sono assolute protagoniste di saggi e romanzi molto spesso ambientati nell’entroterra cilentano. A partire dalle 19 di sabato 9 luglio, il giornalista Alfonso Sarno presenterà Terra, aspettami! Il felice ritorno al futuro, il nuovo libro scritto a quattro mani da, per Gutenberg edizioni. Una moderna storia ecologista che narra di una famiglia milanese che decide di cambiare vita e di trasferirsi in Cilento. La casa paterna e la comunità che avevano lasciato ...

