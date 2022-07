“Siamo pronti per partire”, dice il capo dell’Inghilterra prima dell’apertura di Euro 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Sarina Wiegman ha descritto l’Inghilterra come “davvero pronta a partire” alla vigilia della squadra che ha dato il via alla sua corsa alla gloria casalinga del Campionato Europeo. Le Leonesse affronteranno l’Austria all’Old Trafford tutto esaurito mercoledì nella partita di apertura del fiore all’occhiello di questo mese. La squadra di Wiegman ha battuto il Belgio 3-0 a Molineux, l’Olanda – che ha vinto Euro 2017 in casa – 5-1 a Elland Road e la Svizzera 4-0 a Zurigo nelle partite di riscaldamento nelle ultime settimane. Vista interna: Inghilterra 5 luglio 2022 Vedi altro E martedì il manager ha dichiarato in conferenza stampa: “Siamo davvero pronti per partire. “I veri preparativi per gli Europei ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Sarina Wiegman ha descritto l’Inghilterra come “davvero pronta a” alla vigilia della squadra che ha dato il via alla sua corsa alla gloria casalinga del Campionatopeo. Le Leonesse affronteranno l’Austria all’Old Trafford tutto esaurito mercoledì nella partita di apertura del fiore all’occhiello di questo mese. La squadra di Wiegman ha battuto il Belgio 3-0 a Molineux, l’Olanda – che ha vinto2017 in casa – 5-1 a Elland Road e la Svizzera 4-0 a Zurigo nelle partite di riscaldamento nelle ultime settimane. Vista interna: Inghilterra 5 luglioVedi altro E martedì il manager ha dichiarato in conferenza stampa: “davveroper. “I veri preparativi per glipei ...

