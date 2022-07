Quattro mori | due lune e cinque stelle in un resort visionario

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 luglio 2022) La Sardegna distillata in un bicchiere, con cocktail chiamati, semplicemente, come le spezie della macchia mediterranea ai quali sono ispirati. Una celebrazione alcolica della Regione dei– accompagnata dal necessario rinforzo alimentare – quella orchestrata al Puntaldia& Golf, fresco della quinta stella. Una melodia guidata da Giovanni Fiorin, che ha assemblato e “diretto” le orchestre di locali milanesi divenuti leggendari (dal Pisacco al Dry), e che ora ha deciso di far tintinnare i calici anche nella struttura fondata del 1983 dalimprenditore Peppino Fumagalli, già fondatore di Candy elettrodomestici,ma pratico (come si confà allo stereotipo del “lumbard”), eppure anche assai romantico. Il nome delda 90 ettari e 65 camere, ...