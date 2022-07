Pavia: c’è il sottopassaggio ma preferisce attraversare i binari: ora rischia l’amputazione delle gambe (Di martedì 5 luglio 2022) Un uomo è stato investito da un treno di passaggio alla stazione di Pavia, mentre attraversava i binari. È ricoverato in gravi condizioni. L’ incidente è accaduto ieri 4 luglio nel pomeriggio (intorno alle 17.30) nella stazione di Pavia. Il viaggiatore era appena sceso da un convoglio e stava uscendo dalla stazione. Un uomo ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 luglio 2022) Un uomo è stato investito da un treno di passaggio alla stazione di, mentre attraversava i. È ricoverato in gravi condizioni. L’ incidente è accaduto ieri 4 luglio nel pomeriggio (intorno alle 17.30) nella stazione di. Il viaggiatore era appena sceso da un convoglio e stava uscendo dalla stazione. Un uomo ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

CRanzini : @carlomolinari4 un caro saluto da un tuo studente del 'Michelangelo' a Pavia. Ti ricordo e ti ricordiamo sempre con… - tignusel : @AgneseLucrezia a #Pavia invece non è piovuto ma c’è stato un #vento impressionante che ha fatto #danni … notate i… - PagePgp : RT @AleRepossi: Nuova terapia antivirale per i pazienti affetti da #linfomi non Hodgkin indolente e infezione attiva da virus dell’#epatite… - _a1_s2_d3_ : @PBalabam 1 minuto si piange, 1 si ride ... per 10 ripetizioni Fa caldo a pavia, non c'è refrigerio nemmeno nel boschetto, soffre - unipv : RT @AleRepossi: Nuova terapia antivirale per i pazienti affetti da #linfomi non Hodgkin indolente e infezione attiva da virus dell’#epatite… -