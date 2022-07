Oroscopo Paolo Fox 6 luglio 2022 | il Leone deve fare attenzione a questi 2 segni

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 5 luglio 2022) Ben ritrovati nella rubrica dell'quotidiano diFox, con analisi del giorno 6. Eccoci giunti nel cuore della settimana. In questo mercoledì la Luna transita in Bilancia e mette i nati delin guardia dalle tensioni con duein particolare. Amore, lavoro, salute, vediamo le previsioni astrologiche del 6ricordando di dare un'occhiata anche alle previsioni legate al proprio ascendente.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Mercoledì di stelle impegnative, ma potrete sempre contare su Giove. Cercate di portare molta pazienza, anche perché avete molto in ballo in questo periodo. Possibili provocazioni o scontri in famiglia. In amore l'invita alla ...