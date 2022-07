Non è piatta, ma non è neppure esattamente sferica: ecco a voi la vera forma della Terra (Di martedì 5 luglio 2022) A scuola ci insegnano che la Terra è sferica. I complottisti se la immaginano piatta e talvolta quadrata, o al limite discoideale. Ma qual è la vera forma del nostro pianeta? La sfera è un’approssimazione della figura della Terra. Ma possiamo definirla come un riferimento abbastanza funzionale e soddisfacente (in termini pratici e scientifici) anche se non preciso. Quando ci figuriamo il vero aspetto della Terra dobbiamo tenere presente la posizione dell’acqua degli oceani su cui influiscono la gravità, la forza centrifuga, gli effetti delle maree, delle correnti, dei venti e così via… (captured) – www.curiosauro.itecco qual è la vera forma della ... Leggi su curiosauro (Di martedì 5 luglio 2022) A scuola ci insegnano che la. I complottisti se la immaginanoe talvolta quadrata, o al limite discoideale. Ma qual è ladel nostro pianeta? La sfera è un’approssimazionefigura. Ma possiamo definirla come un riferimento abbastanza funzionale e soddisfacente (in termini pratici e scientifici) anche se non preciso. Quando ci figuriamo il vero aspettodobbiamo tenere presente la posizione dell’acqua degli oceani su cui influiscono la gravità, la forza centrifuga, gli effetti delle maree, delle correnti, dei venti e così via… (captured) – www.curiosauro.itqual è la...

Pubblicità

chiarapellegri9 : RT @etventadv: … a pensarci bene non c’è poi tanta differenza tra chi crede che la terra sia piatta e chi crede che l’uomo sia in grado di… - etventadv : RT @etventadv: … a pensarci bene non c’è poi tanta differenza tra chi crede che la terra sia piatta e chi crede che l’uomo sia in grado di… - pensatrice_la : @manginobrioches Nostro governo. Putin non è un santo ma occorre conoscere la storia, cosa è stato il Donbass in qu… - scatto_da_fermo : @PetuffoTanker È piatta e in discesa, non ho bisogno di ulteriori prove - ShitPutin : @VivoLibera @MIRKOJEEP @ScalezJunior @GiorgioZampier5 Tu ragioni per preconcetti assurdi e questo non ti porta da n… -