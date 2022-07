Meteo martedì | ancora 24 ore di caldo intenso | con punte di 38-40°C I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Negli ultimi giorni diversi record disono stati battuti su molte aree dell’Italia. L’anticiclone africano non molla la presa sul nostro Paese ormai da due settimane e pare non abbia intenzione di farlo almeno fino a mercoledì. Le temperature continueranno a restare su valori tipicamente estivi e largamente sopra la media del periodo. Solo sulle estreme aree settentrionali ci sarà un parziale refrigerio grazie ai temporali. Temporali che potremmo rivedere soprattutto nella seconda parte della settimana grazie all’entrata di correnti più fresche da Nord. Ma vediamo ora nelo cosa succederà nei prossimi due giorni.MARTEDI’ 05 LUGLIO: residui rovesci notturni sul Triveneto in rapido esaurimento. Il tempo durante la giornata risulterà stabile e soleggiato su tutto il ...