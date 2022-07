Maurizio Costanzo diretto su Iva Zanicchi a Ballando: “Andando a Ballando alla sua età dimostra una cosa ben precisa” (Di martedì 5 luglio 2022) Iva Zanicchi sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci. Un lettore da Genova non approva, Maurizio Costanzo interviene e difende la cantante. Iva Zanicchi ha confermato qualche giorno fa la sua presenza a Ballando con le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Sembra proprio che di questo ne abbia parlato anche Maurizio Costanzo nella rubrica da lui tenuta sul settimanale Nuovo. Sembra che in molti siano stati felici di sapere che la cantante sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle mentre tanti altri hanno ... Leggi su baritalianews (Di martedì 5 luglio 2022) Ivasarà una delle protagoniste della prossima edizione dicon le stelle, il programma di Milly Carlucci. Un lettore da Genova non approva,interviene e difende la cantante. Ivaha confermato qualche giorno fa la sua presenza acon le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Sembra proprio che di questo ne abbia parlato anchenella rubrica da lui tenuta sul settimanale Nuovo. Sembra che in molti siano stati felici di sapere che la cantante sarà una delle protagoniste della prossima edizione dicon le stelle mentre tanti altri hanno ...

