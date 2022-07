Marmolada, davvero i ghiacciai si sciolgono per colpa dell’uomo? (Di martedì 5 luglio 2022) Alla mortale valanga occorsa alla Marmolada è immancabilmente seguita la valanga, non meno esiziale, delle gretinate, che non ci vengono mai risparmiate. Taccio dei soliti ambientalisti della domenica; e anche del solito Mario Tozzi, secondo cui qualunque cosa di sgradevole accada nell’universo mondo la colpa è dell’uomo. Penso invece a Mario Draghi, che più tempo passa più si avvicina ad essere il peggiore presidente del Consiglio di questo povero Paese, al momento superato solo, a parer mio, da Mario Monti e da Giuseppe Conte. Ma con l’impegno che sta profondendo finirà per superarli tutti. Parole di Draghi: «Questo dramma dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica». Parole che sono o ovvie (le ultime dette) o false (le prime dette). Dovrebbe studiare di più. Non lo ha fatto con la gestione delle ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 luglio 2022) Alla mortale valanga occorsa allaè immancabilmente seguita la valanga, non meno esiziale, delle gretinate, che non ci vengono mai risparmiate. Taccio dei soliti ambientalisti della domenica; e anche del solito Mario Tozzi, secondo cui qualunque cosa di sgradevole accada nell’universo mondo la. Penso invece a Mario Draghi, che più tempo passa più si avvicina ad essere il peggiore presidente del Consiglio di questo povero Paese, al momento superato solo, a parer mio, da Mario Monti e da Giuseppe Conte. Ma con l’impegno che sta profondendo finirà per superarli tutti. Parole di Draghi: «Questo dramma dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica». Parole che sono o ovvie (le ultime dette) o false (le prime dette). Dovrebbe studiare di più. Non lo ha fatto con la gestione delle ...

Pubblicità

ernestocaprari : RT @claudiovelardi: “Si indaga per disastro”. L’’homo deus’, nel suo delirio di onnipotenza, si intesta il crollo della Marmolada. Se la pr… - candidoporzus : RT @claudiovelardi: “Si indaga per disastro”. L’’homo deus’, nel suo delirio di onnipotenza, si intesta il crollo della Marmolada. Se la pr… - marco_selis1 : RT @claudiovelardi: “Si indaga per disastro”. L’’homo deus’, nel suo delirio di onnipotenza, si intesta il crollo della Marmolada. Se la pr… - enfa68 : RT @claudiovelardi: “Si indaga per disastro”. L’’homo deus’, nel suo delirio di onnipotenza, si intesta il crollo della Marmolada. Se la pr… - DvdBruno13 : RT @claudiovelardi: “Si indaga per disastro”. L’’homo deus’, nel suo delirio di onnipotenza, si intesta il crollo della Marmolada. Se la pr… -