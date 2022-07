Ma dove vai se il compagno non ce l’hai? (Di martedì 5 luglio 2022) Santana molto probabilmente rimarrà fermo per parecchio tempo. L’insano e fortuito infortunio patito a Blood & Guts priva il roster AEW di atleta bravissimo ma che in questi tre anni non si è mai potuto mettere in mostra del tutto. Forse è per questo che con Ortiz il rapporto starebbe scricchiolando dopo oltre dieci anni di collaborazione. La spinta alla split starebbe arrivando da ambo le parti. Ortiz ritiene di poter dire la sua anche in singolo, Santana ritiene che il partner abbia lavorato per metterlo in ombra. Non a casa ultimamente non si vedono molto spesso assieme. Fino a pochi mesi fa erano ovunque, sempre assieme, alleati e forti, capaci di fare incetta di successi. Questa avventura in AEW deve aver rimodulato le ambizioni e la sopportazione di dover lavorare al fianco di qualcun altro. Maessenzialmente dove possono andare? ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 5 luglio 2022) Santana molto probabilmente rimarrà fermo per parecchio tempo. L’insano e fortuito infortunio patito a Blood & Guts priva il roster AEW di atleta bravissimo ma che in questi tre anni non si è mai potuto mettere in mostra del tutto. Forse è per questo che con Ortiz il rapporto starebbe scricchiolando dopo oltre dieci anni di collaborazione. La spinta alla split starebbe arrivando da ambo le parti. Ortiz ritiene di poter dire la sua anche in singolo, Santana ritiene che il partner abbia lavorato per metterlo in ombra. Non a casa ultimamente non si vedono molto spesso assieme. Fino a pochi mesi fa erano ovunque, sempre assieme, alleati e forti, capaci di fare incetta di successi. Questa avventura in AEW deve aver rimodulato le ambizioni e la sopportazione dir lavorare al fianco di qualcun altro. Maessenzialmentepossono andare? ...

