Lumache giganti invadono la Florida: 'Grosse come topi, pericolose anche per l'uomo' (Di martedì 5 luglio 2022) Stanno letteralmente invadendo la Florida, sono pericolose e distruggono i raccolti: Lumache giganti, Grosse come topi, stanno terrorizzando gli agricoltori dello Stato del sud degli Usa.

