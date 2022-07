LIVE Sinner-Djokovic 7-5 2-1, Wimbledon 2022 in DIRETTA: arriva il break di Jannik in apertura di secondo set (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio esterno vincente del serbo. 15-15 Rovescio in uscita dal servizio di Djokovic che trova l’incrocio delle righe. 0-15 Che recupero dell’altoatesino, una novità. Jannik in allungo gioca un rovescio in back sensazionale. 3-1 Game Sinner! Con un ACE l’azzurro conferma agevolmente il break maturato nel terzo gioco. Ora Djokovic serve con palle nuove. 40-0 In corridoio il dritto del tennista di Belgrado, che questa volta stava dominando lo scambio. Tre palle del 3-1 Sinner. 30-0 Cerca di essere aggressivo in risposta Novak, ma il suo rovescio termina in corridoio. 15-0 Vola via il dritto di Djokovic dopo uno scambio vissuto sulla diagonale destra. 2-1 breakKKKKK ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio esterno vincente del serbo. 15-15 Rovescio in uscita dal servizio diche trova l’incrocio delle righe. 0-15 Che recupero dell’altoatesino, una novità.in allungo gioca un rovescio in back sensazionale. 3-1 Game! Con un ACE l’azzurro conferma agevolmente ilmaturato nel terzo gioco. Oraserve con palle nuove. 40-0 In corridoio il dritto del tennista di Belgrado, che questa volta stava dominando lo scambio. Tre palle del 3-1. 30-0 Cerca di essere aggressivo in risposta Novak, ma il suo rovescio termina in corridoio. 15-0 Vola via il dritto didopo uno scambio vissuto sulla diagonale destra. 2-1KKKKK ...

