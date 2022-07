L' auto va fuori strada e si schianta contro un albero | Antony muore a 18 anni

Pubblicità

fattoquotidiano : Dopo 131 giorni di guerra la vittoria russa è tra le stelle. Ieri il tricolore della repubblica auto-proclamata di… - Agenzia_Ansa : Una bimba di sei mesi è stata salvata da un carabiniere fuori servizio che ha rotto il finestrino della macchina ne… - GiannittiPaolo : RT @TCommodity: Prezzi elettricità oramai fuori controllo. La situazione attuale è oramai di una gravità estrema. L’auto-razionamento dei c… - farci_diego : RT @TCommodity: Prezzi elettricità oramai fuori controllo. La situazione attuale è oramai di una gravità estrema. L’auto-razionamento dei c… - MCapparetti : RT @fattoquotidiano: Dopo 131 giorni di guerra la vittoria russa è tra le stelle. Ieri il tricolore della repubblica auto-proclamata di Lug… -

L'su cui viaggiava, guidata da un amico (rimasto ferito nello schianto) è andatastrada ed è finita contro un albero di ulivo. L'si è ribaltata più volte: Antony ne è stato sbalzato ...In Cina hanno 12 nuove centrali a carbone e noi facciamo danni alla nostra industria senza guardaredai nostri confini'. Fla - 05 - 07 - 22 12:11:29 (0320) 5 NNNN«Stavolta potevo non essere qui a scrivervi. Questa è la realtà», ha postato via social in mattinata l’assessore comunale di Ceccano Riccardo Del Brocco assieme ...Un ragazzo di 18 anni, Antony Tafuro, è morto in provincia di Taranto a causa di un brutto incidente stradale avvenuto sulla litoranea interna tra Avetrana e Manduria. L'auto su ...