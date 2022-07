(Di martedì 5 luglio 2022) Roma. Gli incendi non si limitano a danneggiare il paesaggio, le abitazioni e l’incolumità dei cittadini, ma si riversano anche sulla viabilità. I danni dell’didelA causa del vastoscoppiato ieri pomeriggio neldella circolazione sullaferroviaria Roma San, nel nodo di Roma, resterà sospesaa lunedì 11 luglio. Leggi anche: Roma,danneggia la ferrovia: collegamenti sospesi tra SanFiamme e roghi ancora in corso Le attività di ripristino dellada parte dei tecnici di RFI sono attualmente ostacolate ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord di Roma coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Ma… - CorriereCitta : Incendio nel Parco del Pineto, la linea tra San Pietro e Vigna Clara si ferma: ecco fino a quando - EmMicucci : RT @socialmiliac: +++#Roma, le #Fs comunicano che la circolazione sulla linea ferroviaria Roma San Pietro-Vigna Clara è sospasa fino a lune… - socialmiliac : +++#Roma, le #Fs comunicano che la circolazione sulla linea ferroviaria Roma San Pietro-Vigna Clara è sospasa fino… - DavideCaliari : @Agenzia_Ansa Forse volevate scrivere 'è ripreso l'incendio dai vigili del fuoco' nel senso che lo filmano? -

... omissioni, rimandi, la inquietante facilità con cui il suopuò distruggere la vita ... Questo comporta anche gravi conseguenze socialinostro Paese che ci responsabilizzano e che richiedono ...Gualtieri: "Inneschi multipli, forse doloso" Apri la galleriaNapoli, canadair sopra ... il mezzo è impegnato nello spegnimento di un nuovo focolaio che si è accesopomeriggio in un'area ...Arpa sta per attivare delle centraline di rilevamento degli inquinanti dispersi in atmosfera. Il rogo è ancora in corso nel Napoletano ...Lo studio pilota "mostra che la concentrazione del Bisfenolo A è significativamente molto più alta nel sangue e nei fluidi follicolari ... dell'area dove ancora è diffusa la pratica degli incendi di ...