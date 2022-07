Gazzetta: Olivera sta recuperando in fretta dall’infortunio al ginocchio (Di martedì 5 luglio 2022) L’edizione odierna della Gazzetta fa il punto sulle condizioni fisiche di Mathias Olivera, e scrive che «sta recuperando in fretta l’infortunio al ginocchio» che s’era procurato in Nazionale. Il terzino uruguayano tra domani e dopodomani sarà tra i calciatori del Napoli che si sottoporranno alle visite mediche prima di partire per Dimaro, così come Kvaratskhelia. Domenica il primo allenamento. Non prima di giovedì il club diramerà l’elenco dei convocati. È probabile che alcuni nazionali, come Koulibaly e Osimhen, si aggreghino qualche giorno dopo in Trentino, visto che hanno giocato con le nazionali fino a giugno. Mentre ci saranno sicuramente i nuovi arrivi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) L’edizione odierna dellafa il punto sulle condizioni fisiche di Mathias, e scrive che «stainl’infortunio al» che s’era procurato in Nazionale. Il terzino uruguayano tra domani e dopodomani sarà tra i calciatori del Napoli che si sottoporranno alle visite mediche prima di partire per Dimaro, così come Kvaratskhelia. Domenica il primo allenamento. Non prima di giovedì il club diramerà l’elenco dei convocati. È probabile che alcuni nazionali, come Koulibaly e Osimhen, si aggreghino qualche giorno dopo in Trentino, visto che hanno giocato con le nazionali fino a giugno. Mentre ci saranno sicuramente i nuovi arrivi. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Gazzetta: #Olivera sta recuperando in fretta dall’infortunio al ginocchio Il terzino uruguaiano sarà tra domani e… - Spazio_Napoli : ?? L’edizione odierna della Gazzetta dello sport fa il punto della situazione sulle condizioni del nuovo acquisto de… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Giacomazzi: 'Lecce mi ha dato tutto, ora in Serie A per restarci. Olivera? Con Spalletti farà bene' #wsa - CalcioOggi : Giacomazzi: 'Lecce mi ha dato tutto, ora in Serie A per restarci. Olivera? Con Spalletti farà bene' - La Gazzetta d… - sportli26181512 : Giacomazzi: 'Lecce mi ha dato tutto, ora in Serie A per restarci. Olivera? Con Spalletti farà bene': Giacomazzi: 'L… -