Fusione nucleare | l' Europa a caccia di elettricità pulita

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'Europa e l'Italia vanno a caccia di energia elettrica e con una produzione pulita. Con questo obiettivo è iniziata la progettazione della prima centrale a Fusione Demo che promette di produrre - intorno alla metà del secolo - 300-500 MW di energia elettrica, una quantità in grado di soddisfare i consumi annuali di circa 1,5 milioni di famiglie. L'annuncio è stato dato oggi a Bruxelles dal Consorzio Eurofusion, di cui fanno parte 21 organizzazioni italiane coordinate da Enea, tra cui Istituto per la scienza e tecnologia dei plasmi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istp) e Consorzio Rfx. L'annuncio è arrivato in occasione della conferenza di lancio di Horizon Eurofusion, il nuovo programma europeo di ricerca sulla Fusione cofinanziato dalla Commissione europea ...

