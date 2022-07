Auto esce di strada e si schianta contro un albero: 18enne muore tornando dal mare (Di martedì 5 luglio 2022) Ieri sera sulla strada tra Manduria e Avetrana, un’Auto è finita fuori dalla carreggiata schiantandosi contro un albero: morto un ragazzo di 18 anni, ferito l’amico. Una vita spezzata in un incidente stradale a soli 18 anni. È accaduto ieri sera tra Manduria ad Avetrana, in provincia di Taranto. Il 18enne viaggiava su un’Auto, condotta da un amico, che è terminata fuori dalla carreggiata. (Maksim Shebeko – Adobe Stock)La vettura si è ribaltata diverse volte prima di andarsi a schiantare contro un albero. Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto i soccorsi che hanno trasportato i due giovani in ospedale, dove poco dopo la vittima è deceduta. Avetrana, Auto si ... Leggi su esclusiva (Di martedì 5 luglio 2022) Ieri sera sullatra Manduria e Avetrana, un’è finita fuori dalla carreggiatandosiun: morto un ragazzo di 18 anni, ferito l’amico. Una vita spezzata in un incidentele a soli 18 anni. È accaduto ieri sera tra Manduria ad Avetrana, in provincia di Taranto. Ilviaggiava su un’, condotta da un amico, che è terminata fuori dalla carreggiata. (Maksim Shebeko – Adobe Stock)La vettura si è ribaltata diverse volte prima di andarsi areun. Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto i soccorsi che hanno trasportato i due giovani in ospedale, dove poco dopo la vittima è deceduta. Avetrana,si ...

