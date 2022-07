Uomini e Donne, ex tronista dopo un anno non si nasconde più: le parole sono distruttive (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato pubblicamente tutto quello che pensa, rivelando un retroscena inaspettato. Le sue parole stanno facendo letteralmente il giro del web. Scopriamo che cosa ha detto il noto volto del dating show di Maria De Filippi. Uomini-e-Donne-Altranotizia-(Fonte: Google)A distanza di un anno dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, la protagonista del programma di Canale Cinque ha deciso di parlare apertamente e senza peli sulla lingua. lasciando il pubblico a bocca aperta. Ecco che cosa è successo Uomini e Donne, l’ex tronista asfalta il protagonista del programma La tronista campana che lo scorso ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) L’exdiha rivelato pubblicamente tutto quello che pensa, rivelando un retroscena inaspettato. Le suestfacendo letteralmente il giro del web. Scopriamo che cosa ha detto il noto volto del dating show di Maria De Filippi.-e--Altranotizia-(Fonte: Google)A distanza di undalla sua partecipazione a, la protagonista del programma di Canale Cinque ha deciso di parlare apertamente e senza peli sulla lingua. lasciando il pubblico a bocca aperta. Ecco che cosa è successo, l’exasfalta il protagonista del programma Lacampana che lo scorso ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - rubio_chef : Donne che emulano il fallimentare modello degli uomini, neri che ambiscono a essere suprematisti bianchi, indigenti… - Sir_SamWise : RT @teoxandra: In alcuni Stati un aborto spontaneo può dare luogo a una denuncia per omicidio e i delatori ricevono una ricompensa di 10mil… - carlo112244 : RT @GiuseppeConteIT: Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada. Un… -