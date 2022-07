Tour de France 2022, ottava tappa Dole-Losanna: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 4 luglio 2022) Sabato 9 luglio il Tour de France 2022 prosegue con l’ottava tappa, che porta la Grande Boucle da Dole a Losanna dopo 186,3 chilometri. Finale in Svizzera per questa frazione, che termina nella città “olimpica” per eccellenza. Salite non troppo impegnative, ma comunque un terreno mosso che dovrebbe impedire ai velocisti di giocarsi il successo. Attenzione all’ascesa finale, che potrebbe regalare qualche sorpresa anche tra gli uomini di classifica. CALENDARIO COMPLETO: orari E PERCORSI DELLE 21 TAPPE Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL Tour 2022 orari, TV E ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Sabato 9 luglio ildeprosegue con l’, che porta la Grande Boucle dadopo 186,3 chilometri. Finale in Svizzera per questa frazione, che termina nella città “olimpica” per eccellenza. Salite non troppo impegnative, ma comunque un terreno mosso che dovrebbe impedire ai velocisti di giocarsi il successo. Attenzione all’ascesa finale, che potrebbe regalare qualche sorpresa anche tra gli uomini di classifica. CALENDARIO COMPLETO:E PERCORSI DELLE 21 TAPPEDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL, TV E ...

