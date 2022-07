Tangenziale di Napoli più sicura e moderna, il piano potenziamento da 150mln (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Una Tangenziale di Napoli più sicura e allo stesso tempo più moderna, più tecnologica e sostenibile. Sono questi gli obiettivi a cui punta il piano di potenziamento dell’infrastruttura presentato oggi nella sede del Comune di Napoli e illustrato dall’ad di Tangenziale, Luigi Massa. Il programma prevede una completa rigenerazione del tratto, in linea con le mutate esigenze della mobilità e al passo con lo sviluppo della città e del territorio. Il piano, per un valore di oltre 150 milioni di euro, interesserà le infrastrutture principali del tracciato che per 20,2 chilometri attraversa l’area metropolitana di Napoli collegandola attraverso i suoi 14 svincoli e che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Unadipiùe allo stesso tempo più, più tecnologica e sostenibile. Sono questi gli obiettivi a cui punta ildidell’infrastruttura presentato oggi nella sede del Comune die illustrato dall’ad di, Luigi Massa. Il programma prevede una completa rigenerazione del tratto, in linea con le mutate esigenze della mobilità e al passo con lo sviluppo della città e del territorio. Il, per un valore di oltre 150 milioni di euro, interesserà le infrastrutture principali del tracciato che per 20,2 chilometri attraversa l’area metropolitana dicollegandola attraverso i suoi 14 svincoli e che ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Tangenziale di ##Napoli più sicura e moderna, il piano potenziamento da 150mln ** - blogsicilia : #notizie #sicilia Tomasi 'Su Tangenziale Napoli investimento importantissimo' - - ItaliaNotizie24 : Tomasi “Su Tangenziale Napoli investimento importantissimo” - corrmezzogiorno : #Napoli Tangenziale, al via i lavori di ammodernamento Sarà green e tecnologica - rep_napoli : Napoli, 150 milioni per il potenziamento green della Tangenziale. L'ad: 'Il pedaggio? Non si può ancora eliminare'… -