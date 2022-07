Samsung Gaming Hub | la nuova piattaforma per videogiochi ottimizzati

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 4 luglio 2022) Twitch si unisce a Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, YouTube e Spotify per offrire ancora più modalità di gioco MILANO –Electronics ha annunciato cheHub1 è in fase di introduzione su tutta la gamma di Smart TVdel 2022. Laoffrirà i migliori contenuti ed esperienze di gioco in streaming senza bisogno di hardware complementari o di effettuare download. Annunciata in occasione del CES 2022,Hub è unastreaming per il, in cui gli utenti potranno vivere nuove esperienze e immergersi nei loro giochi preferiti, grazie a partner come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e Google Stadia.Hub offre ...