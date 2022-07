Rimodulazioni automatiche da WindTre? Arriva la richiesta all’AGCOM (Di lunedì 4 luglio 2022) Presto al via le Rimodulazioni automatiche? WindTre lo ha richiesto all’AGCOM sulla base dell’inflazione. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, Antongiulio Lombardi, Direttore Affari Regolamentare ed Istituzionali del gestore unico, avrebbe da poco inviato una missiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni domandando di tenere a bada l’inflazione con alcuni adeguamenti sulle tariffe telefoniche e sulle connessioni ad Internet. In particolare, il dirigente avrebbe richiesto di applicare un nuovo procedimento che consentirebbe all’operatore di incrementare i prezzi in automatico, senza la possibilità di poter richiedere il recesso del contratto. In altre parole, WindTre vorrebbe prevedere Rimodulazioni automatiche senza dover passare per il nuovo Codice ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Presto al via lelo ha richiestosulla base dell’inflazione. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, Antongiulio Lombardi, Direttore Affari Regolamentare ed Istituzionali del gestore unico, avrebbe da poco inviato una missiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni domandando di tenere a bada l’inflazione con alcuni adeguamenti sulle tariffe telefoniche e sulle connessioni ad Internet. In particolare, il dirigente avrebbe richiesto di applicare un nuovo procedimento che consentirebbe all’operatore di incrementare i prezzi in automatico, senza la possibilità di poter richiedere il recesso del contratto. In altre parole,vorrebbe prevederesenza dover passare per il nuovo Codice ...

