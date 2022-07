«Pronto | sono tuo nipote» ma è una truffa | 30enne raggira 86enne e la deruba di 10mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ancora un tentativo di raggiro ai danni di una persona anziana. Questa volta nel mirino del malintenzionato è finita una donna di 86 anni vedova. Ma i suoi loschi ingannifiniti. Eseguita questa mattina a Napoli, dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica — nei confronti delche hato l’anziana. L’uomo aveva dei precedenti per reati analoghi ed ora è gravemente indiziato diaggravata. Leggi anche: Tivoli,anziani: ”Siamo della banca”, entrano in casa e portano via i risparmi di una vita (VIDEO)un’anziana fingendosi il: i fatti Il 24 maggio scorso, una pattuglia di ...