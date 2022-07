Perché solo oggi scopriamo un valore che in Spagna conoscono da sempre (Di lunedì 4 luglio 2022) Por favor no malgasten el agua. «Per favore non sprecate acqua». Anno 1995: il cartello, scritto a mano, è appoggiato sulla specchiera di un elegante hotel a 5 stelle a Granada, con vista sull’Alhambra. Un invito semplice, spontaneo, naturale che anticipava di decenni l’attuale coscienza ecologica: oggi gli alberghi di rango espongono targhe ben più elaborate, stampate in serie e illustrate con cura, per spiegare agli ospiti come ridurre l’impatto ambientale evitando di lasciar scorrere l’acqua a vuoto e di gettare tra la biancheria da lavare gli asciugamani intonsi. La consapevolezza dell’importanza dell’acqua nella capitale andalusa era frutto dell’esperienza concreta, del vivere in un clima difficile, secco, continentale, dove le piogge sono rare e le estati torride. Quel giorno di agosto di 27 anni fa i 40 gradi di temperatura erano stati smorzati ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 luglio 2022) Por favor no malgasten el agua. «Per favore non sprecate acqua». Anno 1995: il cartello, scritto a mano, è appato sulla specchiera di un elegante hotel a 5 stelle a Granada, con vista sull’Alhambra. Un invito semplice, spontaneo, naturale che anticipava di decenni l’attuale coscienza ecologica:gli alberghi di rango espongono targhe ben più elaborate, stampate in serie e illustrate con cura, per spiegare agli ospiti come ridurre l’impatto ambientale evitando di lasciar scorrere l’acqua a vuoto e di gettare tra la biancheria da lavare gli asciugamani intonsi. La consapevolezza dell’importanza dell’acqua nella capitale andalusa era frutto dell’esperienza concreta, del vivere in un clima difficile, secco, continentale, dove le piogge sono rare e le estati torride. Quel giorno di agosto di 27 anni fa i 40 gradi di temperatura erano stati smorzati ...

