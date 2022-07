Papa Francesco insiste: «Ancora possibile un mio viaggio a Mosca e Kiev». L’ironia sulle voci di dimissioni: «Io il cancro? Non me l’hanno detto» (Di lunedì 4 luglio 2022) Non solo Papa Francesco non ha intenzione di dimettersi, ma si dice pronto a partire per Kiev e Mosca. «La prima cosa è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma mi piacerebbe andare in entrambe le capitali». Intervistato da Reuters in occasione del prossimo viaggio in Canada, il pontefice ha parlato delle sue condizioni di salute assicurando che queste non lo ostacoleranno nel prossimo futuro. Il Papa ha confermato che ci sono stati dei contatti nelle scorse settimane tra il Segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Se questo tentativo di dialogo non è andato a buon fine, ora sembra muoversi qualcosa: «Dopo essere tornato dal Canada, è possibile che riesca ad andare in ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Non solonon ha intenzione di dimettersi, ma si dice pronto a partire per. «La prima cosa è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma mi piacerebbe andare in entrambe le capitali». Intervistato da Reuters in occasione del prossimoin Canada, il pontefice ha parlato delle sue condizioni di salute assicurando che queste non lo ostacoleranno nel prossimo futuro. Ilha confermato che ci sono stati dei contatti nelle scorse settimane tra il Segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Se questo tentativo di dialogo non è andato a buon fine, ora sembra muoversi qualcosa: «Dopo essere tornato dal Canada, èche riesca ad andare in ...

