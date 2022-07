Omicidio a Capua | disabile picchiato a morte e abbandonato in strada

Pubblicità

... 62 anni, di nazionalità romena, trovato esamine in circostanze misteriose nella periferia di... Ci sono aspetti ancora oscuri, che tingono di giallo una vicenda - presumibilmente un- ...E' stato arrestato per tentatoS. M., 55enne residente a Tramonti, nella frazione Pendolo, ... L'uomo, in stato confusionale, e' stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria...Il figlio era stato arrestato dagli stessi carabinieri per aver esploso diversi colpi di pistola verso il citofono della caserma dell’Arma ...L’odore del gas era così pungente che lei si è svegliata ed è fuggita via chiedendo aiuto. Sono stati i carabinieri della stazione di Tramonti (agli ordini del ...