Niente alleanze con il Pd | il sondaggio interno spacca a metà il M5S E Grillo prepara il blitz

(Di lunedì 4 luglio 2022) È unriservato, realizzato da Swg per uso, anche per sondare gli umori dopo la scissione consumatasi con l'addio di Luigi Di Maio. Dopo l'avvertimento di Dario Franceschini al M5S - stop all'alleanza nel 2023 se il M5S dovesse sfilarsi dal governo - rimbalza tra i 5 Stelle un dato emerso da quelche doveva restarema ha preso a circolare in alcune chat pentastellate visionate dall'Adnkronos:dei sostenitori del M5S preferirebbe che il Movimento si presentasse da solo alle elezioni, senza alcuna alleanza, rispolverando un vecchio credo di Gianroberto Casaleggio. Un sostenitore su tre, però, vorrebbe il M5S in alleanza con i Dem, mentre solo una manciata di punti percentuali di potenziali elettori pentastellati ambirebbe a un matrimonio col centrodestra. ...

Pubblicità

Simo07827689 : RT @waltergalleni5: @fattoquotidiano Che minaccia! Staccate la spina a questo schifooooooooo! Niente alleanze del cazzo - CorrNazionale : Franceschini avvisa il M5s: “Se ci sarà una rottura o appoggio esterno al Governo, sarà la fine di questo Governo e… - InfinitoIsacco : @fattoquotidiano @GiuseppeConteIT Niente alleanze con questi!!! Gli inciuci lasciamoli fare a loro... - InfinitoIsacco : RT @waltergalleni5: @fattoquotidiano Che minaccia! Staccate la spina a questo schifooooooooo! Niente alleanze del cazzo - Luigi78859490 : RT @waltergalleni5: @fattoquotidiano Che minaccia! Staccate la spina a questo schifooooooooo! Niente alleanze del cazzo -

... due i temi su cui la Floridia padroneggia meglio: la scuola e l'ambiente, chiara anche con lefuture:renziani, né calendiani,anche per +Europa: 'Siamo aperti alle forze ...... il bottino di guerra con cui sigillare. Gli accordi politici di Augusto, negli anni, si ... risolvendo in un solo colpo due seccature : per i successivi cinque annivisite (soprattutto ...Il ministro della Cultura elogia il correntismo nel discorso di conclusione della tre giorni a Cortona di AreaDem. La replica del dem Miccoli: "Serve ...Un valido motivo per volere una riforma elettorale non maggioritaria è la speranza di non dover più leggere né scrivere un articolo come questo, su un argomento che annoia perfino chi lo scrive e figu ...