Milano, porte spalancate e temperature polari nei negozi del centro. Ignorate le raccomandazione sui condizionatori (Di lunedì 4 luglio 2022) L'occasione era ghiotta. Primo weekend di saldi e temperatura esterna di 37°. Sta di fatto che a Milano, nei negozi del centro, l'auspico del Comune di limitare l'uso dei condizionatori o quanto meno di tenere le porte chiuse non se l'è filata quasi nessuno. Quasi ovunque temperature polari all'interno e porte spalancate, alla faccia dell'emergenza energetica e idrica. Con i fiumi che spariscono e il gas a 160 euro al megawatt/ora, di cambiare un minimo i comportamenti rimettendoci, forse, qualche euro, non se ne parla. Lo scorso 7 aprile il presidente del Consiglio Mario Draghi chiese agli italiani "Preferiamo la pace o i condizionatori accesi?". Questione posta in modo molto semplicistico ma che, nel ...

