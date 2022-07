Marmolada, si aggrava il bilancio: 7 morti, 14 i dispersi. Draghi atteso a Canazei (Di lunedì 4 luglio 2022) Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragedia della Marmolada. Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori e le vittime accertate salgono dunque a sette . Sono 14 i dispersi (quattro... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 luglio 2022) Sidi ora in ora ildella tragedia della. Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori e le vittime accertate salgono dunque a sette . Sono 14 i(quattro...

Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, della valanga sulla Marmolada: sei morti, 8 feriti di cui uno grave e u… - Agenzia_Ansa : Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragedia della Marmolada. Un altro corpo senza vita è stato recuperato d… - laurapelosovr : RT @TgVerona: Sono 15 i dispersi e 8 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni, mentre 4 dei 6 morti per ora accertati sono stati identificati… - TgVerona : Sono 15 i dispersi e 8 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni, mentre 4 dei 6 morti per ora accertati sono stati id… - miriservo : RT @TgVerona: Dei 22 dispersi che risultano al momento si apprende che 11 sono italiani, di cui 3 trentini e 8 veneti. #Veneto #Marmolada h… -