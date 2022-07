Marmolada: “Il crollo era annunciato, in dieci anni disgelo completo” (Di lunedì 4 luglio 2022) Stando al professor Massimo Frezzotti, ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia a Roma Tre, il crollo del seracco del ghiacciaio della Marmolada, sulle Dolomiti, era una tragedia annunciata. Sempre secondo il prof. Frezzotti, il ghiacciaio tra trentinese e bellunese “potrebbe scomparire tra il 2030 e il 2050”. Sei le vittime accertate e almeno venti i dispersi sotto il seracco, formazione torreggiante a forma di pinnacolo tipica dei ghiacciai. Preoccupa lo stato della formazione, che potrebbe, nel giro di venti o trenta anni, come molti altri ghiacciai italiani, sciogliersi completamente: dal 1860, il 60% del volume dei ghiacciai alpini si sta sciogliendo, a ritmi sempre più serrati. Perché la recessione è preoccupante e non riguarda soltanto gli alpinisti? Lo scioglimento del ghiacciaio della Marmolada è una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Stando al professor Massimo Frezzotti, ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia a Roma Tre, ildel seracco del ghiacciaio della, sulle Dolomiti, era una tragedia annunciata. Sempre secondo il prof. Frezzotti, il ghiacciaio tra trentinese e bellunese “potrebbe scomparire tra il 2030 e il 2050”. Sei le vittime accertate e almeno venti i dispersi sotto il seracco, formazione torreggiante a forma di pinnacolo tipica dei ghiacciai. Preoccupa lo stato della formazione, che potrebbe, nel giro di venti o trenta, come molti altri ghiacciai italiani, sciogliersi completamente: dal 1860, il 60% del volume dei ghiacciai alpini si sta sciogliendo, a ritmi sempre più serrati. Perché la recessione è preoccupante e non riguarda soltanto gli alpinisti? Lo scioglimento del ghiacciaio dellaè una ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - 4lessiapapa : RT @AvvocatoAtomico: Se il crollo del ghiacciaio della Marmolada per te è un campanello di allarme sul riscaldamento globale, e allo stesso… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Crollo in Marmolada, Draghi oggi a Canazei. Sei morti, 20 dispersi: travolti dal ghiaccio a 300 all’ora -