Mar Rosso | due turiste uccise da uno squalo | le autorità chiudono la spiaggia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Duehanno perso la vita nelle acque del Maregiziano, dopo essere state aggredite da uno. A darne conferma è stato il ministero dell’ambiente del Paese, precisando che gli attacchi sono avvenuti in primi di luglio 2022. “Due donne sono state attaccate da unomentre nuotavano e sono morte”, precisa il ministero su Facebook: la tragedia è avvenuta nella zona di Sahl Hasheesh a sud di Hurghada, una località fortemente turistica. Vi raccomandiamo... Come visitare l L’agenzia di stampa austriaca Apa, inoltre, ha fatto sapere l’identità di una delle vittime, una 68enne della regione del Tirolo che era in vacanza in Egitto. Si tratta di Elisabeth Sauer, cittadina austriaca, con la passione per l’Egitto e attiva in politica nel partito ...