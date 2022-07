Lazio, pioggia di colpi per Sarri: arriva dopo Romagnoli e Casale (Di lunedì 4 luglio 2022) Lazio scatenata in queste ultime ore. dopo Romagnoli e Casale, Lotito è pronto a regalare al tecnico Sarri un altro calciatore. dopo alcune settimane un po’ in sordina, il calciomercato della Lazio sembra prendere quota. Lotito in questi giorni sta lavorando molto sul mercato in entrata per dare a Sarri una rosa in grado di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 luglio 2022)scatenata in queste ultime ore., Lotito è pronto a regalare al tecnicoun altro calciatore.alcune settimane un po’ in sordina, il calciomercato dellasembra prendere quota. Lotito in questi giorni sta lavorando molto sul mercato in entrata per dare auna rosa in grado di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlessiaP_433 : RT @sirmacs: Lo scorso inverno, nel solo Lazio, è caduta circa il 60% di pioggia in meno. Quindi dubito che cambiare la mutanda ogni quattr… - sirmacs : Lo scorso inverno, nel solo Lazio, è caduta circa il 60% di pioggia in meno. Quindi dubito che cambiare la mutanda… - Luca_Bonisolo : @PettiAntonio3 @Falconero1987 più che floppare, bisogna vedere la capacità dello staff della Lazio di proteggere i… - Startre72377111 : @AnonimoRomano6 Una delle zone più belle del Lazio. Certo che era ed è tutto prevedibile e gestibile, adesso occorre sperare nella pioggia… - paolop080774 : @MMmarco0 Ma almeno ci sono percentuali, seppur piccole, di un pò di pioggia dal Lazio in giù...? -