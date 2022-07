Juve Gabriel, l’Arsenal spara alto: i dettagli (Di lunedì 4 luglio 2022) La Juve ha individuato il possibile sostituto di De Ligt: piace Gabriel dell’Arsenal, ma i Gunners sparano alto La Juve ha individuato il possibile sostituto di De Ligt: piace Gabriel dell’Arsenal, ma i Gunners sparano alto. Secondo La Gazzetta dello Sport gli inglessi chiederebbero 40 milioni, cifra che si può abbassare con una trattativa concreta da parte dei bianconeri. L’ingaggio del brasiliano a 2.6 non spaventa la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Laha individuato il possibile sostituto di De Ligt: piacedel, ma i GunnersnoLaha individuato il possibile sostituto di De Ligt: piacedel, ma i Gunnersno. Secondo La Gazzetta dello Sport gli inglessi chiederebbero 40 milioni, cifra che si può abbassare con una trattativa concreta da parte dei bianconeri. L’ingaggio del brasiliano a 2.6 non spaventa lantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

