Inter, Mazzarri: "Bellanova? Deve giocare libero di testa: ha qualità incredibili"

Walter Mazzarri ha rilasciato un'Intervista a Tuttosport. L'ex allenatore del Cagliari si è soffermato in particolare su Raoul Bellanova, nuovo acquisto dell'Inter ed allenato da lui proprio durante l'esprienza sarda. Questo il suo commento: "Deve giocare libero di testa perché ha delle qualità incredibili e può migliorare molto anche in fase realizzativa dove ha tutto per fare un numero di gol importante per un esterno. E, se si convince, può giocare anche a sinistra dove avrebbe il vantaggio di poter convergere tirando in porta con il destro".

