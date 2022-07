Il colosso tedesco del gas Uniper in trattative con il governo per un piano di salvataggio da 9 miliardi di euro (Di lunedì 4 luglio 2022) Il gruppo tedesco Uniper è in trattative con il governo per un potenziale pacchetto di salvataggio da 9 miliardi di euro. Lo scrive l’agenzia Bloomberg citando una persona vicino al dossier. Uniper è il più grande fornitore di gas del paese ed è in difficoltà a causa della riduzione dei flussi provenienti dalla Russia e quindi della necessità di reperire il combustibile a prezzi ben più alti. Oggi il gas si è spinto sul mercato di Amsterdam fino a 166 euro al megawatt/ora. Il governo sta cercando di applicare una serie di misure, inclusi prestiti, l’acquisto di una partecipazione e la possibilità di trasferire i costi aggiuntivi sui clienti finale a dispetto dei termini contrattuali. Il ministero delle Finanze e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Il gruppoè incon ilper un potenziale pacchetto dida 9di. Lo scrive l’agenzia Bloomberg citando una persona vicino al dossier.è il più grande fornitore di gas del paese ed è in difficoltà a causa della riduzione dei flussi provenienti dalla Russia e quindi della necessità di reperire il combustibile a prezzi ben più alti. Oggi il gas si è spinto sul mercato di Amsterdam fino a 166al megawatt/ora. Ilsta cercando di applicare una serie di misure, inclusi prestiti, l’acquisto di una partecipazione e la possibilità di trasferire i costi aggiuntivi sui clienti finale a dispetto dei termini contrattuali. Il ministero delle Finanze e ...

