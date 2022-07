Il calcio vale il 92% sui conti FilmAuro: bilancio in rosso di 66 mln (Di lunedì 4 luglio 2022) Chiude in perdita il bilancio consolidato al 30 giugno 2021 della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis, con conti spinti verso il basso dall’impatto della pandemia. Dopo il rosso di 34,7 milioni nel 2020, i conti della holding del patron della società partenopea chiudono in perdita anche nel 2021, con un rosso pari a 66 milioni. calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Chiude in perdita ilconsolidato al 30 giugno 2021 delladi Aurelio De Laurentiis, conspinti verso il basso dall’impatto della pandemia. Dopo ildi 34,7 milioni nel 2020, idella holding del patron della società partenopea chiudono in perdita anche nel 2021, con unpari a 66 milioni.e Finanza.

